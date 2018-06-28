28 июня 2018, четверг

Испанский клуб предложил Зозуле продлить контракт

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Альбасете хочет сохранить Романа Зозулю в своем составе
Фото: Albacete via Facebook

Альбасете хочет сохранить Романа Зозулю в своем составе

Испанский Альбасете предложил украинскому форварду Роману Зозуле продлить контракт. 

Как сообщает AS, эту информацию подтвердил спортивный директор клуба второго испанского дивизиона Мауро Перес. По его словам, теперь Альбасете ждет ответной реакции от игрока.

"Ми не спешим никого подписывать. Не хотим ускорять этот процесс ни при каких обстоятельствах. У Зозули есть предложение по продлению контракта, мы ждем его ответ", - сказал Перес.

Ранее Зозуля заявил о том, что хочет остаться в Альбасете. Футболист признался, что он и его семья в восторге от одноименного города, где базируется его клуб, отметив дружелюбие местных людей и привязанность фанатов.

Недавно появилась информация, что украинский нападающий может летом перейти в другой испанский клуб - Кадис, который уже контактировал с представителями форварда.

В январе сообщалось, что Альбасете отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за Зозулю. Однако осталось неизвестным, какой именно клуб готов был заплатить испанской стороне эту сумму за футболиста.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове