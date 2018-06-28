Испанский клуб предложил Зозуле продлить контракт

Испанский Альбасете предложил украинскому форварду Роману Зозуле продлить контракт.

Как сообщает AS, эту информацию подтвердил спортивный директор клуба второго испанского дивизиона Мауро Перес. По его словам, теперь Альбасете ждет ответной реакции от игрока.

"Ми не спешим никого подписывать. Не хотим ускорять этот процесс ни при каких обстоятельствах. У Зозули есть предложение по продлению контракта, мы ждем его ответ", - сказал Перес.

Ранее Зозуля заявил о том, что хочет остаться в Альбасете. Футболист признался, что он и его семья в восторге от одноименного города, где базируется его клуб, отметив дружелюбие местных людей и привязанность фанатов.

Недавно появилась информация, что украинский нападающий может летом перейти в другой испанский клуб - Кадис, который уже контактировал с представителями форварда.

В январе сообщалось, что Альбасете отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за Зозулю. Однако осталось неизвестным, какой именно клуб готов был заплатить испанской стороне эту сумму за футболиста.