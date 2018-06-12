Испанский клуб объявил о покупке защитника Динамо

Хетафе объявил о выкупе у Динамо защитника Виторину Антунеша.
Как сообщает официальный сайт представителя испанской Ла Лиги, португальский футболист заключил трудовой договор на два года.
Недавно президент клуба из пригорода Мадрида Анхель Торрес заявил о том, что Хетафе приобрел Виторину Антунеша, использовав право выкупа по истечении арендного соглашения.
Минувшей зимой появилась информация, что испанская сторона хочет выкупить контракт португальского защитника.
Сообщалось, что у клуба Ла Лиги будет возможность выкупить игрока за 2,5 миллиона евро. За аренду на сезон испанцы заплатили Динамо 500 тысяч евро.
Ранее сам Антунеш заявил, что не имеет желания возвращаться в Украину.
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