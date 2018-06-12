12 июня 2018, вторник

Испанский клуб объявил о покупке защитника Динамо

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Антунеш (справа) заключил с Хетафе контракт на два года

Антунеш (справа) заключил с Хетафе контракт на два года

Хетафе объявил о выкупе у Динамо защитника Виторину Антунеша.

Как сообщает официальный сайт представителя испанской Ла Лиги, португальский футболист заключил трудовой договор на два года.

Недавно президент клуба из пригорода Мадрида Анхель Торрес заявил о том, что Хетафе приобрел Виторину Антунеша, использовав право выкупа по истечении арендного соглашения.

Минувшей зимой появилась информация, что испанская сторона хочет выкупить контракт португальского защитника.

Сообщалось, что у клуба Ла Лиги будет возможность выкупить игрока за 2,5 миллиона евро. За аренду на сезон испанцы заплатили Динамо 500 тысяч евро.

Ранее сам Антунеш заявил, что не имеет желания возвращаться в Украину.

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