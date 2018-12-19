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Испанский клуб нацелился на Селезнева - СМИ

Сегодня, 18:38
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Селезнев (слева) стал приоритетным трансфером для Малаги этой зимой

Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook

Малага намерена подписать бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева, сообщает El Desmarque.

По информации издания, 33-летний футболист является приоритетным подписанием в зимнее трансферное окно для клуба второго испанского дивизиона - Сегунды.

Как отмечает медиа, турецкий Акхисар Беледие, которому принадлежит игрок, готов его отпустить, поэтому Малаге остается только убедить Селезнева.

По данным El Desmarque, переговоры между клубом и нападающим проходят непросто, но обе стороны восприимчивы к обсуждению потенциального трансфера.

По итогам 18-ти туров Малага занимает третье место в Сегунде, отставая от проходной в элиту второй позиции по разнице мячей. На один балл от команды отстает Альбасете бывшего партнера Селезнева по Днепру и сборной Украины Романа Зозули.

Накануне агент бывшего нападающего сборной Украины Иван Пироженко опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в турецкий Ризеспор. По его словам, команда футболиста пытается договориться о трансфере в турецкий Галатасарай.

Теги:   Евгений Селезнев Трансферы Футбол

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