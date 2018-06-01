Испанский клуб купил защитника Динамо

Хетафе приобрел защитника Динамо Виторину Антунеша, который выступал за испанскую команду на правах аренды.

Об этом в комментарии Onda Madrid сообщил президент клуба из пригорода Мадрида Анхель Торрес, сообщает TeleMadrid.

"Согласно арендному соглашению у нас было право выкупа, которое мы использовали", - отметил функционер.

Минувшей зимой появилась информация, что Хетафе хочет выкупить контракт португальского защитника.

Сообщалось, что у испанского клуба будет возможность выкупить игрока за 2,5 миллиона евро. За аренду на сезон испанцы заплатили Динамо 500 тысяч евро.

Ранее сам Антунеш заявил, что не имеет желания возвращаться в Украину.