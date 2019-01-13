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Испанский клуб договорился о переходе экс-игрока Карпат - СМИ

Сегодня, 13:41
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Трансферная стоимость Кравца - 2 млн евро

Фото: ФК Луго

Украинский защитник испанского Луго Василий Кравец продолжит карьеру в клубе Примеры Леганесе, сообщает AS.

По информации издания, стороны официально оформят соглашение уже сегодня, 13 января. Контракт Кравца с Леганесом будет рассчитан до 2023 года, а футболист будет выступать в новом клубе под седьмым номером.

Трансфер Кравца обойдется Леганесу в 2 млн евро. Половину суммы получит бывший клуб Кравца львовские Карпаты, которым принадлежат 50 процентов прав на футболиста.

В Леганесе на правах аренды также выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Ранее информацию об интересе Леганеса к Кравцу подтвердил главный тренер клуба Маурисио Пеллегрино.

Теги:   ФК Карпаты Чемпионат Испании Трансферы

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