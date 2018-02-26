Суркис решил сменить наставника Динамо - медиа

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Рауль Рианчо работал в киевском клубе в 2014-2016 годах
Фото: ФК Динамо

Рауль Рианчо работал в киевском клубе в 2014-2016 годах

Президент Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с ассистентом главного тренера сборной Украины Раулем Рианчо о назначении его новым наставником команды, сообщает Динамомания.

Испанец ранее работал в киевском клубе с 2014 по 2016 год, когда был ассистентом Сергея Реброва. Специалист отвечал за тактическую подготовку команды.

По сообщениям СМИ, Рианчо был недоволен трансферной политикой киевского клуба, из-за чего в 2016 году покинул команду.

После ухода из Динамо Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

Накануне Игорь Суркис заявил, что Динамо не сумело восстановиться после тяжелой игры против АЕКа в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля и потому проиграло Вересу со счетом 1:3. 

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