Испанские СМИ рассказали о вариантах будущего для вратаря сборной Украины после перехода в Реал

Реал еще не решил, какая роль уготована вратарю Зари и сборной Украины Андрею Лунину после его перехода в Реал Мадрид, сообщает Marca.

По информации издания, решение о ближайшем будущем 19-летнего голкипера примет новый главный тренер испанского коллектива Хулен Лопетеги.

Как отмечает медиа, для Лунина есть три варианта развития его ближайшего будущего в Реале: стать третьим вратарем в главной команде клуба, играть во второй команде мадридцев Кастилье, которая выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, или уйти в аренду в другой клуб, чтобы дозреть до главной команды Реала.

Marca добавляет, что действующий чемпион Европы и мира видит в Лунине среднесрочную и долгосрочную перспективу, поэтому в ближайшем будущем тот должен подготовиться к выходу на новый для себя уровень.

Накануне СМИ стало известно, что Лунин подпишет контракт с мадридским Реалом. Сделка оценивается в 9 млн евро, тогда как еще 4,4 млн евро Заря может получить в качестве бонусов.

Генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявил, что судьба футболиста определится в ближайшее время. Позже функционер украинского клуба не подтвердил, но и не опроверг сообщения о трансфере вратаря.