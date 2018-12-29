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Испанский клуб захотел выкупить форварда Шахтера

Сегодня, 14:20
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Фото: Густаво Бланко Лещук via Instagram

Аренда Бланко Лещука рассчитана до лета 2019 года

Испанская Малага заинтересована в выкупе нападающего Шахтера Густаво Бланко Лещука, который выступает в составе "анчоусов" на правах аренды.

По информации Eldesmarque, Шахтер может получить за трансфер аргентинского форварда 2,5 млн евро.

В выкупе аргентинского форварда заинтересован лично наставник команды Хуан Муньис.

"Я не могу решать этот вопрос, но если бы меня спросили, я хотел бы, чтобы Густаво остался у нас.

Он добавляет с каждым сезоном и может стать для Малаги прекрасной инвестицией. У него есть амбиции, его карьера не стоит на месте", - сказал Муньис.

В этом сезоне Бланко Лещук сыграл за Малагу в 20 матчах, забив 6 голов.

Этим летом нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук стал игроком испанской Малаги. 27-летний футболист перешел в новую команду на правах сезонной аренды до лета 2019 года.

Бланко Лещук перебрался в донецкий клуб с Карпат в январе 2017 года. Сумма трансфера не раскрывалась.

В сентябре этого года Бланко Лещук заявил, что получил предложение выступать за сборную Украины, но у него пока еще нет украинского паспорта.

Теги:   ФК Шахтер Трансферы Футбол

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