Испания разорвала Хорватию, забив шесть голов. Результаты матчей Лиги наций

Во вторник, 11 сентября, состоялись семь матчей Лиги наций.

В центральном матче дня сборная Испании неожиданно легко разобралась с вице-чемпионами мира - сборной Хорватии. Испанцы забили в ворота хорватов аж шесть голов и не пропустили ни одного. Сборная Испании набрала 6 очков и возглавила группу 4 в Лиге А.

Второе подряд разгромное поражение потерпела сборная Исландии. На днях исландцы проиграли 0:6 Швейцарии, а в этот раз островитяне без шансов уступили Бельгии - 0:3.

В группе B Босния и Герцеговина минимально одолела Австрию и возглавила свою группу, где также выступает Северная Ирландия. В группе С Венгрия победила Грецию, а Финляндия - Эстонию. В группе D Молдова разошлась миром с Беларусью, а Люксембург разгромил Сан-Марино.

Испания - Хорватия - 6:0

Голы: Сауль, 23 Асенсио, 33, Калинич, 35 (автогол), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70

Исландия - Бельгия - 0:3

Голы: Азар, 29 (пенальти), Лукаку, 31, 81

Босния и Герцеговина - Австрия - 1:0

Гол: Джеко, 78

Венгрия - Греция - 2:1

Голы: Шалай, 15 Кляйнхайслер, 43 - Манолас, 18

Финляндия - Эстония - 1:0

Гол: Пукки, 12

Сан-Марино - Люксембург - 0:3

Голы: Чанот, 9, Орельен 45+1, Синани, 52

Беларусь - Молдова - 0:0

Накануне в Лиге наций сборная Португалии без Криштиану Роналду в составе победила сборную Италии.

НВ