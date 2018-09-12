Испания планирует провести Евро-2028 или Чемпионат мира-2030 - СМИ

Испания рассматривает возможность провести у себя чемпионат Европы в 2028 году или Чемпионат мира в 2030-м, сообщает Marca.
Возможность проведения в Испании проведения крупного турнира обсудили Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес.
Сообщается, что Испания может подать заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Португалией и Марокко.
Последний раз Испания была хозяином чемпионата мира в 1982 году. В 2020 году испанский город Бильбао примет несколько матчей чемпионата Европы.
Сборная Испании стартовала в Лиге наций с двух побед. На выезде испанцы одолели Англию (2:1), а дома разгромили Хорватию (6:0)
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