13 сентября 2018, четверг

Испания планирует провести Евро-2028 или Чемпионат мира-2030 - СМИ

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Испания последний раз принимала ЧМ в 1982 году

Испания последний раз принимала ЧМ в 1982 году

Испания рассматривает возможность провести у себя чемпионат Европы в 2028 году или Чемпионат мира в 2030-м, сообщает Marca.

Возможность проведения в Испании проведения крупного турнира обсудили Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес.

Сообщается, что Испания может подать заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Португалией и Марокко.

Последний раз Испания была хозяином чемпионата мира в 1982 году. В 2020 году испанский город Бильбао примет несколько матчей чемпионата Европы.

Сборная Испании стартовала в Лиге наций с двух побед. На выезде испанцы одолели Англию (2:1), а дома разгромили Хорватию (6:0)

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