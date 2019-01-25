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Исчезновение самолета над Ла-Маншем: клуб заплатит за переход футболиста

Вчера, 21:12
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EPA

Трансфер Салы в Кардифф считается завершенным

Клуб английской Премьер-лиги Кардифф заплатит Нанту за переход Эмилиано Салы 17 млн евро, несмотря на пропажу нападающего вместе с самолетом над Ла-Маншем.

В комментарии AFP юрист Александра Коэн Джонатан заявила, что трансфер является действительным, как только его зарегистрировала Международная федерация футбола (ФИФА).

"В этом случае Кардифф должен заплатить 17 млн евро Нанту, даже если игрок исчез", - отметила она.

Согласно источнику, близкому к французскому клубу, сделка по трансферу Салы завершена, его контракт подписан 19 января и одобрен 21 января.

По словам Коэн Джонатан, Нант оформлял страховку, но неизвестно, действует ли она после осуществления трансфера, и успел ли Кардифф застраховать нападающего. Если да, то валлийская сторона может получить компенсацию в 17 млн евро.

21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба английской Премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала.

28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.

Накануне спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu с Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Эбботсоном. 

Теги:   Авиакатастрофа Трансферы Английская Премьер-лига Футбол

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