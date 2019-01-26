Исчезновение самолета над Ла-Маншем: клуб футболиста рассматривает подачу иска о халатности - СМИ Вчера, 15:01 799 Цей матеріал також доступний українською EPA Кардиффу грозят финансовые потери в размере более 17 миллионов евро после исчезновения Салы EPA

Клуб английской Премьер-лиги Кардифф может подать иск о халатности в связи с пропажей самолета со своим нападающим Эмилиано Салой, сообщает The Telegraph.



По информации издания, валлийской стороне грозят финансовые потери в размере более 17 миллионов евро даже после получения страховых выплат.

Как отмечает медиа, руководители клуба обеспокоены решением футболиста лететь через Ла-Манш на одномоторном самолете, построенном в 1984-м году и пилотируемом газовым инженером, работающим неполный рабочий день. Как сообщает The Times, у летчика не было лицензии на платные рейсы.

Вместе с выплатами агентам за трансфер, а также трехлетним контрактом аргентинского игрока сделка оценивается в 35 миллионов евро. Страховка же покрывает только 18,5 млн евро.

По данным источника, перелет был организован агентом Салы и посредником перехода Марком Маккеем. Трансфер уже зарегистрирован Футбольной ассоциацией Англии и ФИФА, но Кардифф заморозил выплаты Нанту до выяснения причин пропажи самолета.

21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий Кардиффа Эмилиано Сала.

28-летний нападающий подписал контракт 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро. Сообщалось, что Кардифф заплатит Нанту за переход 17 млн евро, несмотря на пропажу нападающего

На днях спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu с Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Эбботсоном.