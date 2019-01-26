Исчезновение самолета над Ла-Маншем: клуб футболиста рассматривает подачу иска о халатности - СМИ
Клуб английской Премьер-лиги Кардифф может подать иск о халатности в связи с пропажей самолета со своим нападающим Эмилиано Салой, сообщает The Telegraph.
По информации издания, валлийской стороне грозят финансовые потери в размере более 17 миллионов евро даже после получения страховых выплат.
Как отмечает медиа, руководители клуба обеспокоены решением футболиста лететь через Ла-Манш на одномоторном самолете, построенном в 1984-м году и пилотируемом газовым инженером, работающим неполный рабочий день. Как сообщает The Times, у летчика не было лицензии на платные рейсы.
Вместе с выплатами агентам за трансфер, а также трехлетним контрактом аргентинского игрока сделка оценивается в 35 миллионов евро. Страховка же покрывает только 18,5 млн евро.
По данным источника, перелет был организован агентом Салы и посредником перехода Марком Маккеем. Трансфер уже зарегистрирован Футбольной ассоциацией Англии и ФИФА, но Кардифф заморозил выплаты Нанту до выяснения причин пропажи самолета.
21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий Кардиффа Эмилиано Сала.
28-летний нападающий подписал контракт 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро. Сообщалось, что Кардифф заплатит Нанту за переход 17 млн евро, несмотря на пропажу нападающего
На днях спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu с Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Эбботсоном.