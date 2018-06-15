Иран на последних минутах победил Марокко в матче ЧМ-2018

Сборная Ирана обыграла Марокко в матче первого тура группы B на чемпионате мира-2018.

Первый тайм прошел на довольно высоких скоростях с несколькими опасными подходами к воротам в исполнении обеих команд. В начале матча был шанс отличится у сборной Марокко после розыгрыша стандарта, но оба удара были заблокированы соперниками. В концовке тайма Иран ответил моментом Сердара Азмуна, который не смог реализовать выход один на один.

Второй тайм команды провели осторожнее, пытаясь не упустить из рук хотя бы ничью, и это сказалось на количестве опасных моментов, которых практически не было. Тем не менее, гол зрители стадиона в Санкт-Петербурге все жу видели. На пятой компенсированной минуте иранцы разыграли стандарт, а Азиз Бухаддуз срезал мяч в свои ворота.

1:0 в пользу сборной Ирана, и это первая сенсация этого чемпионата мира. Марокко этим поражением очень усугубляет и без того небольшие шансы на выход в плей-офф.

Марокко - Иран 0:1

Гол: Бухаддуз, 90+5 (в свои ворота)

Марокко: Мунир - Сесс, Бенатия, Хакими - Харит (Да Кошта, 82), Эль-Ахмади, Зиеш, Буссуфа - Бельханда, Эль-Кааби (Бухаддуз, 77), Н. Амрабат (С. Амрабат, 76)

Иран: Бейранванд - Пуралиганджи, Чешми, Резаян - Шоджаеи (Тареми, 67), Хаджсафи, Эбрахими (Монтазери, 79), Ансарифард - Амири, Азмун, Джаханбахш (Годдос, 84)

Предупреждения: Эль-Ахмади - Шоджаеи, Джаханбахш

В другом матче первого тура группы B сойдутся сборные Португалии и Испании. Эта игра состоится 15 июня в 21:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира-2018 стартовал с разгромной победы сборной России над Саудовской Аравией, а затем продолжился триумфом Уругвая с минимальным счетом в матче против Египта.

НВ