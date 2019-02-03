Интер в третий раз не смог победить, Рома и Милан поделили очки. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:39 101 Цей матеріал також доступний українською EPA Рома и Милан сыграли вничью 1:1 EPA

Состоялись пять матчей 22 тура чемпионата Италии

Миланский Интер не смог победить уже в третьем матче подряд. После ничьей с Сассуоло (0:0) и поражения от Торино (0:1) Интер на своем поле проиграл Болоньи со счетом 0:1 и отстал от Наполи, который идет на втором месте, на 9 очков.

В центральном матче тура Рома разошлась миром с Миланом - 1:1. "Россонери" первыми открыли счет благодаря голу новичка команды Кшиштофа Пйонтека.

Римляне отыгрались в дебюте второго тайма - Заниоло воспользовался недоразумением в штрафной Милана и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

Милан набрал 36 очков и идет на четвертом месте. Рома с 35 очками осталась на пятом месте.

СПАЛ - Торино - 0:0

Удаление: Н'Кулу, 65

Дженоа - Сассуоло - 1:1

Голы: Санабрия, 41 - Джуричич, 28

Удинезе - Фиорентина - 1:1

Голы: Ларсен, 56 - Фернандес, 65

Интер - Болонья - 0:1

Гол: Сантандер, 32

Рома - Милан - 1:1

Голы: Заниоло, 46 - Пйонтек, 26

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Накануне Ювентус не смог победить Парму (3:3), а Наполи разгромил Сампдорию (3:0).

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