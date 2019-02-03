Интер в третий раз не смог победить, Рома и Милан поделили очки. Результаты матчей чемпионата Италии
Состоялись пять матчей 22 тура чемпионата Италии
Миланский Интер не смог победить уже в третьем матче подряд. После ничьей с Сассуоло (0:0) и поражения от Торино (0:1) Интер на своем поле проиграл Болоньи со счетом 0:1 и отстал от Наполи, который идет на втором месте, на 9 очков.
В центральном матче тура Рома разошлась миром с Миланом - 1:1. "Россонери" первыми открыли счет благодаря голу новичка команды Кшиштофа Пйонтека.
Римляне отыгрались в дебюте второго тайма - Заниоло воспользовался недоразумением в штрафной Милана и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.
Милан набрал 36 очков и идет на четвертом месте. Рома с 35 очками осталась на пятом месте.
СПАЛ - Торино - 0:0
Удаление: Н'Кулу, 65
Дженоа - Сассуоло - 1:1
Голы: Санабрия, 41 - Джуричич, 28
Удинезе - Фиорентина - 1:1
Голы: Ларсен, 56 - Фернандес, 65
Интер - Болонья - 0:1
Гол: Сантандер, 32
Рома - Милан - 1:1
Голы: Заниоло, 46 - Пйонтек, 26
Турнирная таблица
Накануне Ювентус не смог победить Парму (3:3), а Наполи разгромил Сампдорию (3:0).
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