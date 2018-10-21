Интер в компенсированное время вырвал победу в дерби. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 21 октября, состоялись шесть матчей девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Центральным матчем игрового дня было миланское дерби. Команды традиционно порадовали болельщиков накалом борьбы и заточенностью на победу, но все 90 минут игры на табло продержались нули. Однако уже в компенсированное время Интеру удалось вырвать победу - капитан команды Мауро Икарди отправил мяч в ворота после флангового навеса Матиаса Весино.
Для Интера эта победа стала уже пятой подряд в рамках чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. Милан пока располагается только на 12-й строчке.
Интер - Милан 1:0
Гол: Икарди, 90+2
Интер: Ханданович — Врсалько, Шкриниар, де Врей, Асамоа — Весино, Брозович — Политано (Кандрева, 82), Наингголан (Валеро, 30), Перишич (Кейта, 70) — Икарди
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Абате, 90+2), Мусаккьо, Романьоли, Родригес — Кессье (Бакайоко, 84), Билья, Бонавентура — Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кутроне, 74)
Предупреждения: Политано, Кейта — Билья, Чалханоглу, Калабрия, Сусо, Бакайоко
На четвертом месте в чемпионате Италии находится Лацио, который в отчетном туре в концовке вырвал победу в выездном матче против Пармы. Голами отметились Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа.
Парма - Лацио 0:2
Голы: Иммобиле (с пенальти), 81, Корреа, 90+3
Результаты других матчей девятого тура Серии А:
Фрозиноне - Эмполи 3:3
Голы: Cильвестре (в свои ворота), 8, Чиофани (с пенальти), 54, 63 - Зайч, 32, Сильвестре, 48, Учан.
Кьево - Аталанта 1:5
Голы: Бирса (с пенальти), 84 - Де Рон, 25, Иличич, 28, 50, 52, Госенс, 72.
Болонья - Торино 2:2
Голы: Сантандер, 59, Калабрези, 77 - Фальке, 14, Баселли, 54.
Фиорентина - Кальяри 1:1
Голы: Верету, 60 (с пенальти) - Паволетти, 69
Напомним, накануне Ювентус впервые в текущем сезоне Серии А потерял очки и позволил Наполи сократить отставание в турнирной таблице.
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