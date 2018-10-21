Интер в компенсированное время вырвал победу в дерби. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 21 октября, состоялись шесть матчей девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Центральным матчем игрового дня было миланское дерби. Команды традиционно порадовали болельщиков накалом борьбы и заточенностью на победу, но все 90 минут игры на табло продержались нули. Однако уже в компенсированное время Интеру удалось вырвать победу - капитан команды Мауро Икарди отправил мяч в ворота после флангового навеса Матиаса Весино.

Для Интера эта победа стала уже пятой подряд в рамках чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. Милан пока располагается только на 12-й строчке.

Интер - Милан 1:0

Гол: Икарди, 90+2

Интер: Ханданович — Врсалько, Шкриниар, де Врей, Асамоа — Весино, Брозович — Политано (Кандрева, 82), Наингголан (Валеро, 30), Перишич (Кейта, 70) — Икарди

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Абате, 90+2), Мусаккьо, Романьоли, Родригес — Кессье (Бакайоко, 84), Билья, Бонавентура — Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кутроне, 74)

Предупреждения: Политано, Кейта — Билья, Чалханоглу, Калабрия, Сусо, Бакайоко

На четвертом месте в чемпионате Италии находится Лацио, который в отчетном туре в концовке вырвал победу в выездном матче против Пармы. Голами отметились Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа.

Парма - Лацио 0:2

Голы: Иммобиле (с пенальти), 81, Корреа, 90+3

Результаты других матчей девятого тура Серии А:

Фрозиноне - Эмполи 3:3

Голы: Cильвестре (в свои ворота), 8, Чиофани (с пенальти), 54, 63 - Зайч, 32, Сильвестре, 48, Учан.

Кьево - Аталанта 1:5

Голы: Бирса (с пенальти), 84 - Де Рон, 25, Иличич, 28, 50, 52, Госенс, 72.

Болонья - Торино 2:2

Голы: Сантандер, 59, Калабрези, 77 - Фальке, 14, Баселли, 54.

Фиорентина - Кальяри 1:1

Голы: Верету, 60 (с пенальти) - Паволетти, 69

Напомним, накануне Ювентус впервые в текущем сезоне Серии А потерял очки и позволил Наполи сократить отставание в турнирной таблице.

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