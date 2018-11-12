Интер разгромно проиграл, Ювентус обыграл Милан. Результаты матчей чемпионата Италии - видео

Состоялись матчи 12 тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче уик-энда Ювентус на выезде уверенно обыграл Милан. Туринский клуб открыл счет в дебюте встречи - Марио Манджукич головой замкнул навес Алекса Сандро. В конце первого тайма Милан мог сравнять счет, но Гонсало Игуаин не реализовал пенальти.

Во втором тайме аргентинец второй раз подвел Милан, заработав удаление. А перед этим свое слово сказал Криштиану Роналду, забивший второй мяч в ворота Милана. Ювентус победил 2:0, набрав 34 очка, и продолжает лидировать в чемпионате Италии.

Самая громкая сенсация в Серии А состоялась в Бергамо, где местная Аталанта разгромила одного из фаворитов чемпионата миланский Интер со счетом 4:1. Без сенсаций провели свои матчи Рома и Наполи: римляне разгромили Сампдорию со счетом 4:1, а неаполитанцы минимально одолели Дженоа 2:1.

Милан - Ювентус - 0:2

Голы: Манджукич, 8, Роналду, 81

Милан: Дж. Доннарумма - Абате (Борини, 75), Сапата, Романьоли, Родригес - Сусо, Кэсси, Бакайоко, Чалханоглу (Лаксальт, 74) - Игуаин, Кастильехо (Кутроне, 61)

Ювентус: Щесны - Канселу, Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Хедира, 74), Матюиди - Дибала (Коста, 78), Манджукич, Роналду

Предупреждение: Игуаин, Бакайоко, Борини - Бенатия

На 41-й минуте Игуаин (Милан) не реализовал пенальти

Удаление: Игуаин, 83

Гол Марио Манджукича

Гол Криштиану Роналду

Фрозиноне - Фиорентина - 1:1

Голы: Пинамонти, 89 - Бенасси, 47

Торино - Парма - 1:2

Голы: Баселли, 37 - Жервиньо, 9, Инглезе, 25

СПАЛ - Кальяри - 2:2

Голы: Петанья, 3, Антенуччи, 71 - Паволетти, 73, Ионита, 76

Дженоа - Наполи - 1:2

Голы: Куами, 20 - Руис, 62, Бираски, 86 (аг)

Аталанта - Интер - 4:1

Голы: Хатебур, 9, Манчини, 62, Джимисити, 88, Гомес, 90+4 - Икарди, 47 (пен.)

Кьево - Болонья - 2:2

Голы: Меджорини, 20 (пен), Оби, 45 - Сантандер, 5, Орсолини, 56

Рома - Сампдория - 4:1

Голы: Жуан, 19 Шик, 59, Эль-Шаарави, 72, 90+3 - Дефрель, 89

Эмполи - Удинезе - 2:1

Голы: Заяц, 41, Капуто, 51 - Пузетто, 81

Сассуоло - Лацио - 1:1

Голы: Феррари, 15 - Пароло, 8

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус обыграл Кальяри 3:1, а Наполи разгромил Эмполи 5:1.

НВ