Интер разгромно проиграл, Ювентус обыграл Милан. Результаты матчей чемпионата Италии - видео

Состоялись матчи 12 тура чемпионата Италии по футболу.
В центральном матче уик-энда Ювентус на выезде уверенно обыграл Милан. Туринский клуб открыл счет в дебюте встречи - Марио Манджукич головой замкнул навес Алекса Сандро. В конце первого тайма Милан мог сравнять счет, но Гонсало Игуаин не реализовал пенальти.
Во втором тайме аргентинец второй раз подвел Милан, заработав удаление. А перед этим свое слово сказал Криштиану Роналду, забивший второй мяч в ворота Милана. Ювентус победил 2:0, набрав 34 очка, и продолжает лидировать в чемпионате Италии.
Самая громкая сенсация в Серии А состоялась в Бергамо, где местная Аталанта разгромила одного из фаворитов чемпионата миланский Интер со счетом 4:1. Без сенсаций провели свои матчи Рома и Наполи: римляне разгромили Сампдорию со счетом 4:1, а неаполитанцы минимально одолели Дженоа 2:1.
Милан - Ювентус - 0:2
Голы: Манджукич, 8, Роналду, 81
Милан: Дж. Доннарумма - Абате (Борини, 75), Сапата, Романьоли, Родригес - Сусо, Кэсси, Бакайоко, Чалханоглу (Лаксальт, 74) - Игуаин, Кастильехо (Кутроне, 61)
Ювентус: Щесны - Канселу, Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Хедира, 74), Матюиди - Дибала (Коста, 78), Манджукич, Роналду
Предупреждение: Игуаин, Бакайоко, Борини - Бенатия
На 41-й минуте Игуаин (Милан) не реализовал пенальти
Удаление: Игуаин, 83
Гол Марио Манджукича
Гол Криштиану Роналду
Фрозиноне - Фиорентина - 1:1
Голы: Пинамонти, 89 - Бенасси, 47
Торино - Парма - 1:2
Голы: Баселли, 37 - Жервиньо, 9, Инглезе, 25
СПАЛ - Кальяри - 2:2
Голы: Петанья, 3, Антенуччи, 71 - Паволетти, 73, Ионита, 76
Дженоа - Наполи - 1:2
Голы: Куами, 20 - Руис, 62, Бираски, 86 (аг)
Аталанта - Интер - 4:1
Голы: Хатебур, 9, Манчини, 62, Джимисити, 88, Гомес, 90+4 - Икарди, 47 (пен.)
Кьево - Болонья - 2:2
Голы: Меджорини, 20 (пен), Оби, 45 - Сантандер, 5, Орсолини, 56
Рома - Сампдория - 4:1
Голы: Жуан, 19 Шик, 59, Эль-Шаарави, 72, 90+3 - Дефрель, 89
Эмполи - Удинезе - 2:1
Голы: Заяц, 41, Капуто, 51 - Пузетто, 81
Сассуоло - Лацио - 1:1
Голы: Феррари, 15 - Пароло, 8
Таблица сайта Myscore.com.ua
В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус обыграл Кальяри 3:1, а Наполи разгромил Эмполи 5:1.
НВ
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