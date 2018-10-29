Интер разгромил Лацио и вырвался на второе место. Результаты матчей чемпионата Италии

В понедельник, 29 октября, завершился 10-й тур чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче игрового дня Интер на выезде разгромил Лацио со счетом 3:0. Дублем в этом матче отметился главный бомбардир команды Мауро Икарди, третий мяч на счету Марцело Брозовича. Для миланцев эта победа стала уже шестой подряд в чемпионате Италии, команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

Лацио — Интер 0:3

Голы: Икарди, 28, 70, Брозович, 41.

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду (Баштуш, 78) — Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Бадель (Катальди, 34), Лулич — Кайседо (Корреа, 70) — Иммобиле.

Интер: Ханданович — Врсалько, Миранда, Шкриниар, Асамоа — Весино (Гальярдини, 88), Брозович — Политано (Кейта, 89), Мариу (Валеро, 57), Перишич — Икарди.

Предупреждения: Иммобиле, Раду, Катальди — Брозович, Асамоа, Шкриниар, Врсалько.

Улучшить свое положение миланскому клубу позволил Наполи, который в отчетном туре потерял очки в матче против Ромы. До 90-й минуты матча неаполитанцы проигрывали со счетом 0:1 из-за гола Стефана Эль-Шаарави, но на последней минуте основного времени Дрис Мертенс спас ничью для команды Карло Анчелотти.

Наполи — Рома 1:1

Голы: Мертенс, 90 — Эль-Шаарави, 14

Наполи: Оспина — Хисай (Малькюи, 70), Кулибали, Альбиоль, Мариу Руи — Аллан, Гамшик (Зьелински, 75), Руис — Кальехон, Милик (Мертенс, 56), Инсинье

Рома: Ольсен — Сантон, Манолас (Фасио, 75), Жуан Жезус, Коларов — Лоренцо Пеллегрини, Де Росси (Кристанте, 43), Нзонзи — Ундер (Флоренци, 65), Джеко, Эль-Шаарави

Предупреждения: Джеко, Нзонзи, Манолас, Ольсен, Лоренцо Пеллегрини

Результаты дргих матчей 10-го тура Серии А:

Сассуоло – Болонья 2:2

Голы: Марлон, 17, Боатенг, 85, с пенальти – Паласио, 2, Мбайе, 56.

Кальяри – Кьево 2:1

Голы: Паволетти, 15, Кастро, 59 – Степиньски, 79.

Дженоа – Удинезе 2:2

Голы: Ромуло, 32, с пенальти, Ромеро, 67 – Лазанья, 65, де Поль, 70.

СПАЛ – Фрозиноне 0:3

Голы: Чибса, 40, Чано, 53, Пинамонти, 89.

Милан — Сампдория 3:2

Голы: Кутроне, 17, Игуаин, 36, Сусо, 62 — Сапонара, 21, Квальярелла, 31.

Лидером чемпионата Италии остается туринский Ювентус, который в отчетном туре благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл Эмполи со счетом 2:1.

Турнирное положение

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