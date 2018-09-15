Интер неожиданно проиграл, Наполи победил Фиорентину. Результаты матчей чемпионата Италии

Интер проиграл второй раз за 4 матча

В 4 туре чемпионата Италии Интер дома проиграл Парме, а Наполи добыл три очка в домашнем матче с Фиорентиной.

Интер до матча с Пармой в трех турах одержал лишь одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Сегодня миланский клуб снова огорчил своих болельщиков, проиграв на Сан-Сиро Парме 0:1. Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Димарко, который фантастическим ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот.

Одного мяча для победы хватило и Наполи. Победу неаполитанскому клуба принес Лоренцо Инсинье. Для Наполи эта победа стала третьей и позволила приблизиться к лидеру чемпионата - Ювентусу.

В еще одном матче тура Сампдория без проблем разобралась с аутсайдером Серии А - Фрозиноне. Команда из Генуи отгрузила в ворота соперника аж 5 мячей и не пропустила ни одного

Интер - Парма - 0:1

Гол: Димарко, 79

Наполи - Фиорентина - 1:0

Гол: Инсинье, 79

Фрозиноне - Сампдория - 0:5

Голы: Квальярелла, 10 Капрари, 47, Дефрель, 54, 86, Ковнацки, 83

Таблица MyScore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италиии по победе одержали Милан, Интер и Ювентус, а Кришитану Роналду в третий раз подряд не сумел отметиться голом в официальном матче за туринскую команду.

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