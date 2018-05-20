Интер и Лацио разыграли путевку в Лигу чемпионов. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 20 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го, тура чемпионата Италии по футболу.

Главной интригой уик-энда был вопрос, кто получит последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон: Интер или Лацио. Примечательно, что ответ должен был дать очный матч между этими командами.

Интеру для достижения своей цели нужно было обязательно побеждать, в то время, как Лацио устроила бы и ничья. В итоге, более удачливой оказалась команда Лучано Спаллетти, которая дважды по ходу матча вынуждена была отыгрываться, но за три минуты в конце второго тайма перевернула ход встречи и вырвала победу. Удержать благоприятный счет миланцам помогли два удаления в составе хозяев.

На третьем месте по итогам сезона в Серии А финишировала Рома, которая в последнем туре на выезде обыграла Сассуоло. Милан в отчетном туре разгромил Фиорентину и финишировал на шестом месте, которое позволяет в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Последней командой, которая вылетела из Серии А, стал Кротоне, на выезде уступивший Наполи. Ранее эта же судьба постигла Верону и Беневенто.

Ювентус в последнем туре на своем поле обыграл Верону, а легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон провел последний матч в составе туринского клуба.

Все результаты 38-го тура Серии А:

Ювентус - Верона 2:1

Голы: Ругани, 49, Пьянич, 52 - Черчи, 76

Дженоа - Торино 1:2

Голы: Пандев, 80 - Фальке, 30, Баселли, 58

Милан – Фиорентина 5:1

Голы: Чалханоглу, 23, Кутроне, 41, 59, Калинич, 49, Бонавентура, 76 — Симеоне,20

Наполи – Кротоне 2:1

Голы: Милик, 23, Кальехон, 32 – Тумминелло, 90

Удинезе – Болонья 1:0

Гол: Фофана, 30

Кьево – Беневенто 1:0

Гол: Инглезе, 49

Кальяри – Аталанта 1:0

Гол: Чеппителли, 87

СПАЛ – Сампдория 3:1

Голы: Антенуччи, 4 (с пенальти), 52, Грасси, 50 – Ковнацки, 60

Лацио — Интер 2:3

Голы: Перишич, 9 (в свои ворота), Фелипе Андерсон, 42 — Д'Амброзио, 29, Икарди, 78 (с пенальти), Весино, 81

Сассуоло - Рома 0:1

Гол: Пеголо, 45+1 (в свои ворота)

Итоговая турнирная таблица

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, со следующего сезона в составе итальянского Наполи может выступать украинский полузащитник Александр Зинченко.

НВ