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Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Сегодня, 00:44
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Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ - фото

REUTERS/Toby Melville

Администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов.

Сама Волански утверждает, что ее взломали.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а потом твой аккаунт взламывают. Просто не обращайте внимания, ребята. Это какие-то эмоциональные американские горки», — написала она в Twitter.

Как сообщает The Sun, за день аудитория модели возросла с 300 тысяч до 2,5 миллионов подписчиков.

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Напомним, что на 18-ой минуте финального матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом на поле выбежала болельщица в черном купальнике. Судья был вынужден приостановить игру. Пробежку девушки быстро пресекли стюарды, которые увели ее за пределы футбольного поля.

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Теги:   Instagram Лига Чемпионов Футбол

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