Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов.
Сама Волански утверждает, что ее взломали.
«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а потом твой аккаунт взламывают. Просто не обращайте внимания, ребята. Это какие-то эмоциональные американские горки», — написала она в Twitter.
Как сообщает The Sun, за день аудитория модели возросла с 300 тысяч до 2,5 миллионов подписчиков.
Напомним, что на 18-ой минуте финального матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом на поле выбежала болельщица в черном купальнике. Судья был вынужден приостановить игру. Пробежку девушки быстро пресекли стюарды, которые увели ее за пределы футбольного поля.