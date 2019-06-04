Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Сегодня, 00:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville REUTERS/Toby Melville

Администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов.

Сама Волански утверждает, что ее взломали.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а потом твой аккаунт взламывают. Просто не обращайте внимания, ребята. Это какие-то эмоциональные американские горки», — написала она в Twitter.

Как сообщает The Sun, за день аудитория модели возросла с 300 тысяч до 2,5 миллионов подписчиков.

Напомним, что на 18-ой минуте финального матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом на поле выбежала болельщица в черном купальнике. Судья был вынужден приостановить игру. Пробежку девушки быстро пресекли стюарды, которые увели ее за пределы футбольного поля.

