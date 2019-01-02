Именитый полузащитник Челси договорился о переходе во французский клуб - СМИ Сегодня, 21:06 99 Цей матеріал також доступний українською Фабрегас договорился с Монако о контракте на 2,5 года - медиа

Именитый полузащитник Челси Сеск Фабрегас согласовал контракт с французским Монако, сообщает L’Équipe.

По информации авторитетного издания, в княжеском клубе уверены, что 31-летний футболист, который выигрывал чемпионат мира и Европы (дважды), а также титулы чемпиона Испании и Англии, перейдет в их команду до конца следующей недели.

Согласно данным медиа, каталонский игрок договорился с монегасками о личном соглашении на 2,5 года с бонусом в размере 10 млн евро.

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Отмечается, что у Фабрегаса, чей трудовой договор с лондонцами заканчивается летом 2019 года, есть также предложения от английских и итальянских клубов.

Козырями Монако в борьбе за полузащитника называются чуть ли не последний большой контракт в его карьере, фигура спортивного директора Майкла Эменало, в свое время переманившего Сеска в Челси, а также шанс поработать с экс-одноклубником и теперь наставником Монако Тьерри Анри.

Ранее сообщалось о готовности Милана приобрести Фабрегаса. Итальянский клуб был якобы не прочь заплатить за переход полузащитника 33 миллиона долларов.