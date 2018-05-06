Игроки Манчестер Сити получили медали и кубок победителей Премьер-лиги - фоторепортаж

Манчестер Сити получил кубок за победу в чемпионате Англии

Футболисты Манчестер Сити получили медали и чемпионский кубок за победу в английской Премьер-лиге сезона-2017/18.

Церемония награждения состоялась после последнего для "Горожан" домашнего матча в сезоне, в котором они в рамках 37-го тура чемпионата Англии сыграли в нулевую ничью против Хаддерсфилда.

Досрочное чемпионство Манчестер Сити обеспечил себе еще 15 апреля. Это случилось благодаря домашнему поражению Манчестер Юнайтед в матче против Вест Бромвича в рамках 34-го тура.

НВ