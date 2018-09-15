15 сентября 2018, суббота

Игроки Динамо просили Суркиса не увольнять Хацкевича - журналист

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Игроки вступились за Хацкевича - журналист
Фото: ФК Динамо via Facebook

Игроки вступились за Хацкевича - журналист

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык рассказал о том, что футболисты Динамо просили президента клуба Игоря Суркиса не отправлять в отставку наставника команды Александра Хацкевича.

Об этом журналист рассказал в эфире программы СкороФутбол на канале FootballHub в YouTube.

Слухи о том, что белорусский тренер может быть уволен, появились после вылета Динамо от Аякса в Лиге чемпионов, а также домашнего поражения от Карпат в украинском первенстве.

После неудачного поединка против львовского коллектива Хацкевич на пресс-конференции намекнул о намерении уйти в отставку.

Позже главный тренер Динамо заявил, что его слова на послематчевой пресс-конференции были неправильно интерпретированы и остался на своем посту.

Президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять белорусского наставника команды.

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