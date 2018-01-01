Игрока Манчестер Юнайтед не наказали за необычный фол на сопернике - видео
Бельгийский полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни во время матча чемпионата Англии против Арсенала потянул своего оппонента Маттео Гендузи за волосы, но арбитр решил не наказывать футболиста карточкой.
На 87-й минуте противостояния за такой необычный, но грубый фол, арбитр игры Андре Марринер назначил в ворота Манчестер Юнайтед лишь штрафной удар.
Marouane Fellaini so desperate for some of his own hair back he's trying to steal it off Matteo Guendouzi ???? #MUNARS pic.twitter.com/O1nZzQbvHN- Devdeep (@idevgur) 6 декабря 2018 г.
Сначала сообщалось, что за такую выходку Феллайни может получить три матча дисквалификации, но впоследствии стало известно, что решение о дополнительном наказания для Феллайни рассматриваться не будет, сообщает Sky Sports.
Матч 15 тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Арсеналом завершился результативной ничьей 2:2.