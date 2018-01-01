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Игрока Манчестер Юнайтед не наказали за необычный фол на сопернике - видео

Сегодня, 20:15
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Маруан Феллайни (справа) не получил за фол даже желтую карточку

Бельгийский полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни во время матча чемпионата Англии против Арсенала потянул своего оппонента Маттео Гендузи за волосы, но арбитр решил не наказывать футболиста карточкой.

На 87-й минуте противостояния за такой необычный, но грубый фол, арбитр игры Андре Марринер назначил в ворота Манчестер Юнайтед лишь штрафной удар.

Сначала сообщалось, что за такую выходку Феллайни может получить три матча дисквалификации, но впоследствии стало известно, что решение о дополнительном наказания для Феллайни рассматриваться не будет, сообщает Sky Sports.

Матч 15 тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Арсеналом завершился результативной ничьей 2:2.

Теги:   Манчестер Юнайтед Арсенал (Лондон) Футбол

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