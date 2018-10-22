Игрок сборной Украины заинтересовал Барселону, Ливерпуль и Баварию - медиа

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов ряда топ-команд Европы, сообщает TEAMtalk.
По данным медиа, в приобретении Цыганкова заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария.
Однако наиболее вероятным претендентом на Цыганкова является лондонский Тоттенхэм. По эксклюзивной информации TEAMtalk, лондонский клуб готов заплатить за Цыганкова 18 млн евро, а в услугах украинского игрока заинтересован лично наставник "шпор" Маурисио Почеттино. Оформить трансфер Тоттенхэм планирует во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось об интересе к Виктору Цыганкову со стороны итальянской Ромы. В апреле этого года Цыганков подписал новый контракт с Динамо до 2023 года.
Журнал Новое Время №38
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