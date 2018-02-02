Игрок сборной Украины попал в заявку английского клуба на плей-офф Лиги чемпионов

Зинченко может сыграть за Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Манчестер Сити вписал украинского защитника Александра Зинченко в свой состав по списку "А" на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Согласно официальному сайту английского клуба, номинальный полузащитник значится в числе игроков обороны команды наряду с январским новичком Эмериком Лапортом.

Общее число игроков коллектива в заявке - 21 человек. Манчестер Сити выключил из списка вратаря Аро Мурича и защитника Эльякима Мангала, которые вошли в сентябрьскую заявку, где, в свою очередь, не нашлось места Зинченко.

Полный состав: Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон; Защитники: Данило, Венсан Компани, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко; Полузащитники: Фабиан Делф, Кевин де Брейне, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Давид Сильва, Яя Туре; Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезуш.

Накануне Зинченко попал в символическую сборную 25-го тура английской Премьер-лиги по версии авторитетного портала Squawka.

Украинец отыграл уже третий матч в английской Премьер-лиге (два из них в основе). В последней поединке его команда уверенно победила Вэст Бромвич (3:0) и увеличила свой отрыв на вершине таблицы до 15 очков.