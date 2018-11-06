Игрок сборной Украины отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский прокомментировал слухи о заинтересованности к нему со стороны киевского Динамо.

Малиновский пока не думает о переезде в Украину, ведь, по мнению футболиста, уровень чемпионата Бельгии сейчас выше, чем в Украине. Матчи там собирают полные стадионы, а при такой атмосфере легче прогрессировать, сообщает Команда №1.

"Лично ко мне никто не обращался. Да и как могут обращаться, если сезон в самом разгаре, а трансферное окно откроется только в январе?

У нас, в Украине, к сожалению, таких новостей много. Все гонятся за рейтингами. Дашь интервью - потом его на кусочки разбивают, вырывают слова из контекста. Разве так можно?", - сказал Малиновский.

Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, а его трансферную стоимость оценивают в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо намерено подписать Руслана Малиновского в ближайшее трансферное окно.

В последнем матче за Генк Малиновский отметился двумя голами и результативной передачей в рамках чемпионата Бельгии.

В позапрошлом туре Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.