Игрок сборной Украины отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский прокомментировал слухи о заинтересованности к нему со стороны киевского Динамо.
Малиновский пока не думает о переезде в Украину, ведь, по мнению футболиста, уровень чемпионата Бельгии сейчас выше, чем в Украине. Матчи там собирают полные стадионы, а при такой атмосфере легче прогрессировать, сообщает Команда №1.
"Лично ко мне никто не обращался. Да и как могут обращаться, если сезон в самом разгаре, а трансферное окно откроется только в январе?
У нас, в Украине, к сожалению, таких новостей много. Все гонятся за рейтингами. Дашь интервью - потом его на кусочки разбивают, вырывают слова из контекста. Разве так можно?", - сказал Малиновский.
Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, а его трансферную стоимость оценивают в семь миллионов евро.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо намерено подписать Руслана Малиновского в ближайшее трансферное окно.
В последнем матче за Генк Малиновский отметился двумя голами и результативной передачей в рамках чемпионата Бельгии.
В позапрошлом туре Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.
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