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Игрок сборной Украины классным голом помог своей команде победить в чемпионате Бельгии - видео

Сегодня, 22:33
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Руслан Малиновский (в центре) забил 11-й гол за Генк в сезоне

Фото: ФК Генк

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский забил гол в ворота Остенде в матче 19 тура чемпионата Бельгии и помог своей команде одержать победу.

Малиновский открыл счет в матче на 33-й минуте, нанеся классный удар издали. Во втором тайме на 74-й минуте нападающий Мбвана Самата забил второй гол в ворота Остенде, установив окончательный счет 2:0 в пользу Генка.

Гол Малиновского

Генк после 19 туров чемпионата Бельгии имеет в своем активе 42 очка и возглавляет турнирную таблицу.

В этом сезоне Руслан Малиновский провел за Генк 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Ранее появилась информация, что Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме.

Также СМИ сообщали о том, что игрок сборной Украины ведет переговоры с Миланом, но агент игрока Сергей Серебренников заявил, что Малиновский останется в Генке до лета.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк Сборная Украины Футбол

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