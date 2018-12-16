Игрок сборной Украины классным голом помог своей команде победить в чемпионате Бельгии - видео Сегодня, 22:33 31 Цей матеріал також доступний українською Руслан Малиновский (в центре) забил 11-й гол за Генк в сезоне Фото: ФК Генк

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский забил гол в ворота Остенде в матче 19 тура чемпионата Бельгии и помог своей команде одержать победу.

Малиновский открыл счет в матче на 33-й минуте, нанеся классный удар издали. Во втором тайме на 74-й минуте нападающий Мбвана Самата забил второй гол в ворота Остенде, установив окончательный счет 2:0 в пользу Генка.

Гол Малиновского

Генк после 19 туров чемпионата Бельгии имеет в своем активе 42 очка и возглавляет турнирную таблицу.

В этом сезоне Руслан Малиновский провел за Генк 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Ранее появилась информация, что Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме.

Также СМИ сообщали о том, что игрок сборной Украины ведет переговоры с Миланом, но агент игрока Сергей Серебренников заявил, что Малиновский останется в Генке до лета.