Игрок Ливерпуля стал самым результативным бразильцем в истории английской Премьер-лиги Сегодня, 12:33 58 Цей матеріал також доступний українською Фирмино забил 43 гола за Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино забил три гола в ворота лондонского Арсенала и стал самым результативным бразильцем в истории английской Премьер-лиги.

По данным Squawka, на счету Фирмино теперь 43 гола и он обошел своего соотечественника и экс-игрока Ливерпуля Филиппе Коутиньо, у которого 41 забитый мяч.

У экс-игрока Мидлсбро Жуниньо Паулисты - 29 голов, в бразильского хавбека Челси Виллиана - 27, а на счету форварда Манчестер Сити Габриэля Жезуса - 23 забитых мяча.

Фирмино перешел в Ливерпуль в 2015 году из немецкого Хоффенхайма. Его контракт с мерсисайдским клубом рассчитан до 2023 года.

Накануне Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1 в 20 туре английской Премьер-лиги и закрепился на первом месте турнирной таблицы.