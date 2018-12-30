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Игрок Ливерпуля стал самым результативным бразильцем в истории английской Премьер-лиги

Сегодня, 12:33
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Фирмино забил 43 гола за Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино забил три гола в ворота лондонского Арсенала и стал самым результативным бразильцем в истории английской Премьер-лиги.

По данным Squawka, на счету Фирмино теперь 43 гола и он обошел своего соотечественника и экс-игрока Ливерпуля Филиппе Коутиньо, у которого 41 забитый мяч.

У экс-игрока Мидлсбро Жуниньо Паулисты - 29 голов, в бразильского хавбека Челси Виллиана - 27, а на счету форварда Манчестер Сити Габриэля Жезуса - 23 забитых мяча.

Фирмино перешел в Ливерпуль в 2015 году из немецкого Хоффенхайма. Его контракт с мерсисайдским клубом рассчитан до 2023 года.

Накануне Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1 в 20 туре английской Премьер-лиги и закрепился на первом месте турнирной таблицы.

Теги:   Английская Премьер-лига ФК Ливерпуль Рекорд Футбол

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