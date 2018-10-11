11 октября 2018, четверг

Игрок Динамо подписался на страницу Шахтера в Instagram

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Вербич извинился за подписку на страницу Шахтера
Фото: Беньямин Вербич via Instagram

Вербич извинился за подписку на страницу Шахтера

Один из лидеров киевского Динамо словенец Беньямин Вербич подписался на страницу Шахтера в социальной сети Instagram.

Футболист сразу же признался на своей странице в Instagram, что подписался на аккаунт Шахтера ошибочно, сообщает Sportarena.

"Я не хотел подписываться на паблик Шахтера и никогда бы так не поступил, ведь в моем сердце место только киевским Динамо! Спасибо за внимание! Только Киев - только победа!", - написал Вербич.

Шахтер успел пошутить над футболистом в комментариях.

"Спасибо за интерес к нашему клубу. Ты можешь также подписаться на наши официальные страницы в Facebook, Twitter, YouTube, Telegram и Viber, а также зарегистрироваться на официальном сайте shakhtar.com, чтобы получать электронную почту и СМС-сообщения", - говорится в комментарии от имени аккаунт-паблика Шахтера.

Ранее нападающий киевского Динамо Артем Беседин и защитник Шахтера Николай Матвиенко лайкнули пост российского рэпера Тимати в Instagram, в котором тот поздравлял с днем рождения главу Кремля Владимира Путина. Позже футболисты убрали лайки с поста российского исполнителя.

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