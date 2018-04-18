Игрок Динамо назвал суму компенсации за расстрелянное авто

Полузащитник Динамо Денис Гармаш хочет отсудить 1,3 миллиона гривен за свой расстрелянный автомобиль.

Об этом сообщил юрист игрока Виктор Фоменко в интервью Футбол 24. По его словам, Гармаш уже подал в суд на коммунальное предприятие, которое обслуживало паркинг, на котором в декабре 2017 года был расстрелян его автомобиль.

Футболист хочет возмещения 1 326 242 гривен компенсации.

Гармаш ставил свой автомобиль на платном паркинге, на территорию которого нельзя заходить посторонним. В день, когда автомобиль Гармаша был расстрелян, паркинг охранял один человек, хотя входов на него - четыре. С камер видеонаблюдения был сделан вывод, что расстрел автомобиля произошел в территории паркинга.

В декабре прошлого года в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль игрока киевского Динамо. Инцидент произошел на подземном паркинге на Днепровской набережной.

В результате инцидента никто не пострадал. СМИ сообщали, что автомобиль полузащитника Динамо расстреляли за долги. Сам Гармаш эту информацию опроверг.

По данному факту сотрудники полиции начали уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.