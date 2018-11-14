Игрок Челси отказался получать зарплату через офшор - СМИ

Нголо Канте (слева) отказался получать деньги в Челси через офшор

Полузащитник Челси Нголо Канте отказался получать зарплату в своем клубе через офшор, сообщает Mediapart.

По информации источника, сначала 27-летний француз открыл офшорную компанию для получения денег, но затем передумал. Канте закрыл офшор и заявил, что отказывается получать зарплату таким способом.

"Канте непоколебим. Он просто хочет получать зарплату как положено", - рассказал источник в Челси.

Накануне стало известно, что Челси может получить трансферный бан на четыре трансферных окна. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может наказать лондонский клуб за нарушение правил при переходе молодых игроков.

Ранее Челси уже вышел в плей-офф Лиги Европы по итогам четырех туров группового этапа турнира.