Игра нервов. Хацкевич прокомментировал выход Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после нулевой ничьей своей команды в матче против греческого АЕКа, которая позволила ей выйти в 1/8 финала Лиги Европы

По сообщению Sport Arena, на послематчевой пресс-конференции Хацкевич заявил, что на первом месте в этой игре был результат.

"Была игра нервов. Да, у нас было действительно много моментов, когда мы должны были забивать. когда Гонсалес должен был отдавать, когда Мораес должен был реализовывать и так далее. Но это все нюансы, на данный момент все же главное – результат", - сказал специалист.

В то же время, Хацкевичу очень не понравился выход Динамо из обороны в атаку. По словам тренера, это делалось очень малым количеством игроков.

"Что понравилось, то это движение, со скоростями все было нормально. А вот позиционный выход из обороны в атаку несколько разочаровал. Когда мы выходили вперед, это делало только 2-3 человека, хотя мы просили явно больше. Но пока мы только втягиваемся в сезон, и чем дальше, тем лучше должна играть команда", - добавил тренер.

По словам Хацкевича, скоро в строй команды вернутся несколько ключевых игроков, поэтому дальше будет легче.

"Скоро должен выздороветь Пиварич, восстановится Мбокани — этих игроков мы ждем. В остальном же у нас есть все, чтобы двигаться дальше. Хотя посмотрите, кто сегодня сидел на скамейке запасных — 18-19-летние ребята, у которых вообще не было опыта серьезных матчей", - резюмировал Хацкевич.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо на своем поле разыграло ничью 0:0 с АЕКом и по сумме двух поединков (1:1) за счет голов на выезде вышло в следующий раунд.