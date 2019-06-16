Игроки молодежной сборной Украины получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу по итогам триумфального ЧМ
Полузащитник и нападающий молодежной сборной Украины Сергей Булеца и Даниил Сикан получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу соответственно по итогам победного чемпионата мира.
Как отмечает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Булеца забил три мяча и отдал две результативные передачи на турнире.
Полузащитник Динамо уступил Золотой мяч по итогам первенства своему коллеге по амплуа из сборной Южной Кореи Ли Кан Ину. В его активе два гола и четыре ассиста.
Нападающий Шахтера получил Серебряную бутсу за то, что стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата мира с четырьмя результативными ударами.
Столько же — у американца Себастьяна Сото. Победителем гонки бомбардиров стал форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который все девять своих мячей забил в одном поединке против Гондураса.
В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1. Вратарь молодежной сборной Украины Андрей Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира.