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Игроки молодежной сборной Украины получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу по итогам триумфального ЧМ

Сегодня, 16:03
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Игроки молодежной сборной Украины получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу по итогам триумфального ЧМ - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Булеца забил три мяча и отдал две голевые передачи на турнире

Полузащитник и нападающий молодежной сборной Украины Сергей Булеца и Даниил Сикан получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу соответственно по итогам победного чемпионата мира.

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Как отмечает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Булеца забил три мяча и отдал две результативные передачи на турнире.

Полузащитник Динамо уступил Золотой мяч по итогам первенства своему коллеге по амплуа из сборной Южной Кореи Ли Кан Ину. В его активе два гола и четыре ассиста.

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Нападающий Шахтера получил Серебряную бутсу за то, что стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата мира с четырьмя результативными ударами.

Столько же — у американца Себастьяна Сото. Победителем гонки бомбардиров стал форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который все девять своих мячей забил в одном поединке против Гондураса.

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В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1. Вратарь молодежной сборной Украины Андрей Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира.

Теги:   Чемпионат мира Сборная Украины Футбол

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