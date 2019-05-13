Иди ко мне, любовь моя. Зинченко отпраздновал чемпионский титул вместе с Манчестер Сити - видео Сегодня, 02:37 168 Цей матеріал також доступний українською Reuters/John Sibley Зинченко также удостоился объятий от менеджера Сити Пепа Гвардиолы Reuters/John Sibley

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отпраздновал выигранный титул чемпиона Англии вместе с Манчестер Сити.



Украинский футболист провел весь матч заключительного, 38-го тура Премьер-лиги против Брайтона на привычной в клубе позиции слева в обороне.

Сперва игроки, тренеры и персонал Манчестер Сити отпраздновали завоевание титула на поле, подняв над головой чемпионский кубок.

Затем в раздевалке команды к ним присоединился их звездный фанат - экс-вокалист и лидер рок-группы Oasis Ноэл Галлахер. Вместе с футболистами они спели хит группы Wonderwall, а также скандировали: "Чемпионы!".

Зинченко опубликовал фотографию, где видно, как он, завернутый флагом Украины, целует чемпионский кубок. Полузащитник подписал снимок: "Иди ко мне, любовь моя".

Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ), несмотря на ошибку своего украинского защитника в гостевом матче против Брайтона, который в итоге был повержен со счетом 4:1.

