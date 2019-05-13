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Иди ко мне, любовь моя. Зинченко отпраздновал чемпионский титул вместе с Манчестер Сити - видео

Сегодня, 02:37
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Иди ко мне, любовь моя. Зинченко отпраздновал чемпионский титул вместе с Манчестер Сити - видео - фото

Reuters/John Sibley

Зинченко также удостоился объятий от менеджера Сити Пепа Гвардиолы

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отпраздновал выигранный титул чемпиона Англии вместе с Манчестер Сити.

Украинский футболист провел весь матч заключительного, 38-го тура Премьер-лиги против Брайтона на привычной в клубе позиции слева в обороне.

Сперва игроки, тренеры и персонал Манчестер Сити отпраздновали завоевание титула на поле, подняв над головой чемпионский кубок.

Затем в раздевалке команды к ним присоединился их звездный фанат - экс-вокалист и лидер рок-группы Oasis Ноэл Галлахер. Вместе с футболистами они спели хит группы Wonderwall, а также скандировали: "Чемпионы!".

Зинченко опубликовал фотографию, где видно, как он, завернутый флагом Украины, целует чемпионский кубок. Полузащитник подписал снимок: "Иди ко мне, любовь моя".

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COME TO ME MY LOVELY 🏆 @mancity

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Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ), несмотря на ошибку своего украинского защитника в гостевом матче против Брайтона, который в итоге был повержен со счетом 4:1.

Теги:   Александр Зинченко Манчестер Сити Английская Премьер-лига Футбол

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