Ибрагимович согласился вернуться из США в свой бывший клуб - СМИ

В Ибрагимовича контракт с Л-А Гэлакси до декабря 2019

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, который выступает в американском клубе Лос-Анджелес Гэлакси, принял решение вернуться в итальянский Милан, сообщает Football Italia со ссылкой на SportMediaset.

По данным издания, на днях провели встречу технический директор Милана Леонардо и агент Златана Ибрагимовича Мино Райола, которые обсудили условия соглашения.

Сообщается, что Ибрагимович согласился на полугодовой контракт с Миланом с окладом в 2,2 млн евро, которые он получит за время пребывания в составе итальянской команды.

В Ибрагимовича в данный момент существует контракт с Лос-Анджелес Гэлакси до декабря 2019 года.

Шведский форвард выступал за "россонери" в 2010-2012 годах.

Ранее стало известно, что нападающий Лос-Анджелес Гэлэкси близок к возвращению в Милан в январе 2019 года.

Также сообщалось, что нападающий попал в сферу интересов мадридского Реала.

Ранее появилась информация, что менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо хотел вернуть форварда в команду.