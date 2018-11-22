22 ноября 2018, четверг

Ибрагимович согласился вернуться из США в свой бывший клуб - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Ибрагимовича контракт с Л-А Гэлакси до декабря 2019

В Ибрагимовича контракт с Л-А Гэлакси до декабря 2019

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, который выступает в американском клубе Лос-Анджелес Гэлакси, принял решение вернуться в итальянский Милан, сообщает Football Italia со ссылкой на SportMediaset.

По данным издания, на днях провели встречу технический директор Милана Леонардо и агент Златана Ибрагимовича Мино Райола, которые обсудили условия соглашения.

Сообщается, что Ибрагимович согласился на полугодовой контракт с Миланом с окладом в 2,2 млн евро, которые он получит за время пребывания в составе итальянской команды.

В Ибрагимовича в данный момент существует контракт с Лос-Анджелес Гэлакси до декабря 2019 года.

Шведский форвард выступал за "россонери" в 2010-2012 годах.

Ранее стало известно, что нападающий Лос-Анджелес Гэлэкси близок к возвращению в Милан в январе 2019 года.

Также сообщалось, что нападающий попал в сферу интересов мадридского Реала.

Ранее появилась информация, что менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо хотел вернуть форварда в команду.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове