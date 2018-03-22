Ибрагимович решил на этой неделе перейти в новый клуб - СМИ

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович на этой неделе станет игроком Лос-Анджелес Гэлэкси, сообщает ESPN.

По информации журналиста Los Angeles Times Кевина Бакстера в Twitter, шведский форвард уже подписал контракт с этим клубом североамериканской лиги МЛС.

Как отмечает ESPN, менеджер МЮ Жозе Моуриньо позволил 36-летнему футболисту покинуть клуб за четыре месяца до окончания его контракта. Предыдущий матч Ибрагимовича за английский коллектив состоялся 26 декабря 2017 года в Премьер-лиге против Бернли.

В январе сообщалось, что нападающий уже заключил соглашение с Лос-Анджелес Гэлэкси.

В ноябре 2017 года Ибрагимович вернулся на поле после повреждения, которое вывело его из игры на полгода. В конце августа 2017 года ветеран вернулся в Манчестер Юнайтед и подписал новый контракт с клубом.

Перед этим шведский форвард официально покинул английский клуб и стал свободным агентом. Футболист успешно перенес операцию на разорванных связках, из-за чего его контракт с клубом не был продлен.