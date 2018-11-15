15 ноября 2018, четверг

Ибрагимович приблизился к возвращению в бывший клуб - СМИ

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Ибрагимович хочет подписать 1,5-летний контракт с Миланом

Ибрагимович хочет подписать 1,5-летний контракт с Миланом

Нападающий Лос-Анджелес Гэлэкси близок к возвращению в Милан в январе 2019 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky и Calciomercato.com.

По информации медиа, агент 37-летнего футболиста Мино Райола находится в постоянном контакте с техническим директором итальянского клуба Леонардо по поводу условий контракта.

Как отмечают СМИ, шведский игрок, который выступал за "россонери" в 2010-2012 годах, согласен на оклад в 4 млн евро за год, но проблема заключается в сроках возможного соглашения.

Милан готов подписать договор на полгода с правом продления еще на год, тогда как форвард хочет гарантированный 1,5-летний контракт.

Поскольку действующее соглашение Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлэкси заканчивается в конце 2019 года, его переход может быть платным.

Сообщалось, что нападающий попал в сферу интересов Реала. Ранее появилась информация, что менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо хотел вернуть форварда в команду.

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