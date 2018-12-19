Ибрагимович определился со своим будущим Сегодня, 14:50 223 Цей матеріал також доступний українською Ибрагимович будет выступать за Гэлэкси в 2019 году

Нападающий Златан Ибрагимович решил остаться в Лос-Анджелес Гэлэкси.

Как сообщает официальный сайт американского клуба, 37-летний футболист подписал новое соглашение сроком на один год.

По итогам сезона-2018, который стал первым для шведского игрока в чемпионате МЛС, он отметился 22 голами и 10 результативными передачами в 27 матчах.

Сообщалось, что Ибрагимович согласился на полугодовой контракт в Милане с окладом в 2,2 млн евро, которые он получил бы за время пребывания в составе итальянской команды.

Позже появилась информация, что нападающий договорился о подписании контракта с Миланом и переходе в январе 2019 года.

В итоге технический директор итальянского клуба Леонардо заявил о том, что Ибрагимович не вернется в команду, где выступал в 2010-2012 годах.