Ибрагимович официально покинул Манчестер Юнайтед

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Ибрагимович и МЮ досрочно расторгли контракт

Ибрагимович и МЮ досрочно расторгли контракт

Нападающий Златан Ибрагимович официально больше не является игроком Манчестер Юнайтед.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны договорились о расторжении контракта 36-футболиста, который действовал до лета 2018 года.

Сам шведский форвард уже поблагодарил клубу, болельщиков, команду, наставника и штат Юнайтед за два "фантастических сезона".

Сообщалось, что Ибрагимович на этой неделе станет игроком Лос-Анджелес Гэлэкси, с которым уже якобы подписал соглашение.

В январе сообщалось, что нападающий уже заключил трудовой договор с Лос-Анджелес Гэлэкси

В ноябре 2017 года Ибрагимович вернулся на поле после повреждения, которое вывело его из игры на полгода. В конце августа 2017 года ветеран вернулся в Манчестер Юнайтед и подписал новый контракт с клубом.

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