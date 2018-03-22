Ибрагимович официально покинул Манчестер Юнайтед

Нападающий Златан Ибрагимович официально больше не является игроком Манчестер Юнайтед.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны договорились о расторжении контракта 36-футболиста, который действовал до лета 2018 года.

Сам шведский форвард уже поблагодарил клубу, болельщиков, команду, наставника и штат Юнайтед за два "фантастических сезона".

Сообщалось, что Ибрагимович на этой неделе станет игроком Лос-Анджелес Гэлэкси, с которым уже якобы подписал соглашение.

В январе сообщалось, что нападающий уже заключил трудовой договор с Лос-Анджелес Гэлэкси.

В ноябре 2017 года Ибрагимович вернулся на поле после повреждения, которое вывело его из игры на полгода. В конце августа 2017 года ветеран вернулся в Манчестер Юнайтед и подписал новый контракт с клубом.