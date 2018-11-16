Наставник Манчестер Сити проведал в тюрьме борцов за независимость Каталонии

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола проведал в одной из тюрем борцов за независимость Каталонии.

На странице в Twitter каталонского бизнесмена и политика Жорди Куишарта появилась фотография, где Гвардиола стоит возле одной из тюрем. Тренер посетил в местах лишения свободы Жорди Санчеса и Жорди Куишарта, выступающих за независимость автономии. Они были арестованы осенью 2017 года и до сих пор пребывают в тюрьме.

Missatge des de la presó:



Gràcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge també és compromís social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no té límits. Infinitament agraïts, també a @xavitorresll pic.twitter.com/0Ol69VlJia — Jordi Cuixart (@jcuixart) 15 ноября 2018 г.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии.

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.