16 ноября 2018, пятница

Наставник Манчестер Сити проведал в тюрьме борцов за независимость Каталонии

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Хосеп Гвардиола поддержал каталонских сепаратистов

Хосеп Гвардиола поддержал каталонских сепаратистов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола проведал в одной из тюрем борцов за независимость Каталонии.

На странице в Twitter каталонского бизнесмена и политика Жорди Куишарта появилась фотография, где Гвардиола стоит возле одной из тюрем. Тренер посетил в местах лишения свободы Жорди Санчеса и Жорди Куишарта, выступающих за независимость автономии. Они были арестованы осенью 2017 года и до сих пор пребывают в тюрьме.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии. 

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.

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