Наставник Манчестер Сити проведал в тюрьме борцов за независимость Каталонии

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола проведал в одной из тюрем борцов за независимость Каталонии.

На странице в Twitter каталонского бизнесмена и политика Жорди Куишарта появилась фотография, где Гвардиола стоит возле одной из тюрем. Тренер посетил в местах лишения свободы Жорди Санчеса и Жорди Куишарта, выступающих за независимость автономии. Они были арестованы осенью 2017 года и до сих пор пребывают в тюрьме.

Missatge des de la presó:



Gràcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge també és compromís social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no té límits. Infinitament agraïts, també a @xavitorresll pic.twitter.com/0Ol69VlJia