Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света
Фоззи
Уловка 22 и Мандалорец
Оксана Форостина
Время читать
Питер Сантенелло
Как приучить себя к дисциплине

Гвардиола назвал украинца лучшим в составе Манчестер Сити

Сегодня, 00:38
191
Цей матеріал також доступний українською

Манчетсер Сити вернулся на второе место АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил игру украинского полузащитника Александра Зинченко в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона (3:1).

Александр Зинченко неудачно сыграл на 37-й минуте, потеряв мяч на своей половине поля, после чего Саутгемптон забил гол в ворота Манчестер Сити и сравнял счет. Но к концу тайма украинец реабилитировался, отдав голевой пас на Серхио Агуэро, который сделал счет 3:1.

Как информирует официальный сайт Манчестер Сити, Гвардиола отметил реакцию Зинченко на свою ошибку, после которой Саутгемптон сравнял счет и призвал игроков поучиться в украинца.

"Посмотрите, как Зинченко отреагировал на ошибку. Он не смутился. Он продолжал помогать команде и был лучшим игроком на поле", - сказал Гвардиола.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона отдал голевой пас и допустил ошибку, которая привела к голу в ворота "горожан".

Манчестер Сити победил Саутгемптон со счетом 3:1 и вернулся на второе место чемпионата Англии.

Теги:   Александр Зинченко Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Гаджеты

Вчера, 17:28

article_img
Вирусный тренд. Как создать новогодний коллаж "Топ-9" в Instagram
Авто

Вчера, 15:29

article_img
10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор редакции НВ
События

Вчера, 12:30

article_img
Прекрасные люди и ужасные дороги. Семь иностранных послов назвали главные достоинства и беды Украины