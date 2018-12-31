Гвардиола назвал украинца лучшим в составе Манчестер Сити Сегодня, 00:38 191 Цей матеріал також доступний українською Манчетсер Сити вернулся на второе место АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил игру украинского полузащитника Александра Зинченко в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона (3:1).

Александр Зинченко неудачно сыграл на 37-й минуте, потеряв мяч на своей половине поля, после чего Саутгемптон забил гол в ворота Манчестер Сити и сравнял счет. Но к концу тайма украинец реабилитировался, отдав голевой пас на Серхио Агуэро, который сделал счет 3:1.

Как информирует официальный сайт Манчестер Сити, Гвардиола отметил реакцию Зинченко на свою ошибку, после которой Саутгемптон сравнял счет и призвал игроков поучиться в украинца.

"Посмотрите, как Зинченко отреагировал на ошибку. Он не смутился. Он продолжал помогать команде и был лучшим игроком на поле", - сказал Гвардиола.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона отдал голевой пас и допустил ошибку, которая привела к голу в ворота "горожан".

Манчестер Сити победил Саутгемптон со счетом 3:1 и вернулся на второе место чемпионата Англии.