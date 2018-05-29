Григорий Суркис прокомментировал возможную отмену матча Украина - Албания

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис высказался по поводу возможной отмены товарищеской игры между сборными Украины и Албании из-за плохого состояния стадиона во французском Эвиане, где должен пройти поединок.

По словам функционера, руководство Федерации футбола Украины (ФФУ) не имеет достоинства, которое позволяет ему переживать за свои промахи, понимая, что занимаешься футболом для страны, а не для себя лично, сообщает Динамомания.

"Сборная собирается сразу по окончанию чемпионата страны, едут, тренируются и готовятся к товарищеским матчам, к слову, про соперников я молчу, а в конечном итоге оказывается, что один из матчей не может состояться или находится под знаком вопроса. Это чистой воды непрофессионализм", - убежден Суркис.

Вице-президент УЕФА посетовал, что наставнику сборной Украины Андрею Шевченко приходится говорить слова, которые "оправдывают ФФУ" - о том, что о месте проведения игры договоривался некий агент.

"А кто агента этого искал-то?! Это как так, что агент отвечает за то, будет матч или нет?!", - добавил Суркис.

Ранее Шевченко заявил, что товарищеский матч между сборными Украины и Албании находится на грани срыва из-за плохого состояния местного стадиона.