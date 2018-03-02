Григорий Суркис подозревается в растрате 2 млн евро - СМИ

Бывшего президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса подозревают в растрате крупной суммы, полученной от УЕФА, сообщает ProsportUA.

С 2003 года ФФУ планировала построить учебно-тренировочную базу для национальных сборных в селе Гореничи под Киевом. На территории около 40 га должны были возвести манеж и более десяти полей. В конце концов, федерация отказалась от своей идеи в 2010 году, так как не получила право на владение землей.

Главой ФФУ с 2000 по 2012 год был Григорий Суркис, а первым вице-президентом был Александр Бандурко. За все время работ было потрачено два миллиона евро. При этом, около 350 тысяч евро потратили на покупку квартир для Министерства обороны, так как базу планировали строить на территории бывшей воинской части. Остальные деньги были заплачены за работы, о которых сейчас напоминает лишь несколько сотен метров забора.

Те самые два миллиона евро - это "платежи солидарности", которые УЕФА выплачивала украинским клубам на протяжении четырех лет (с сезона-2000/01 до сезона-2003/04). Эти средства клубы якобы добровольно передали ФФУ на строительство футбольной базы.

За эти деньги нужно отчитаться перед УЕФА, однако большая часть суммы растрачена на "работы" на участке, который не принадлежит федерации. ФФУ уже инициировала расследование по этому поводу.

Накануне стало известно, что нынешний глава ФФУ Андрей Павелко собирается выдвинуть свою кандидатуру в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Полномочия Григория Суркиса, который сейчас является представителем Украины в УЕФА заканчиваются весной 2019 года.