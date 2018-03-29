Греция объявила "футбольный бойкот" российскому бизнесмену, который выбежал на поле с оружием

Российскому предпринимателю, владельцу греческого футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди, который во время матча выбежал на поле с пистолетом, запретили на три года посещать матчи чемпионата Греции по футболу.

Как сообщает Радио Свобода, оргкомитет чемпионата Греции "объявил" Саввиди персоной нон грата на футбольных матчах в связи со скандалом 11 марта на матче между командами ПАОК и АЕК.

Напомним, что в греческом городе Салоники Иван Саввиди прервал матч между командами ПАОК и АЕК из-за незасчитанного гола. Он выбежал на поле и начал угрожать арбитру Георгиосу Коминису. На поясе у Саввиди был пистолет, на который тот указал судье, заявив, что "его карьера завершена".

После этого инцидента власти Греции выдали ордер на арест владельца футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди.