31 мая 2018, четверг

Греческий клуб объявил о подписании защитника сборной Украины

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Хачериди заключил трехлетний контракт с ПАОКом
Фото: ФК Динамо

Хачериди заключил трехлетний контракт с ПАОКом

Греческий ПАОК объявил о подписании украинского экс-защитника Динамо Евгения Хачериди.

Как сообщает официальный сайт клуба из Салоник, 30-летний футболист заключил с ПАОКом трудовой договор на три года.

Как и в Динамо, у центрального защитника будет 34-й игровой номер. Поскольку его соглашение с украинской стороной заканчивалось летом 2018 года, трансфер состоялся на бесплатной основе.

Сегодня, 31 мая, Хачериди объявил об уходе из киевского клуба. 

Недавно наставник Динамо Александр Хацкевич сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с нападающими Дьемерси Мбокани, Жуниором Мораесом и Евгением Хачериди.

Ранее появилась информация, что защитник покинет клуб по завершении текущего сезона летом 2018 года. 

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