Греческий гранд положил глаз на защитника Динамо - СМИ

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Александар Пантич может покинуть Динамо летом
Фото: ФК Динамо

Александар Пантич может покинуть Динамо летом

Защитник Динамо Александар Пантич попал в сферу интересов чемпиона Греции Олимпиакоса, сообщает SDNA.

На данный момент трансферное окно в Греции уже закрылось, поэтому переход может состояться не раньше лета.

Отметим, что в текущем сезоне Пантич провел всего пять матчей за Динамо во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Напомним, в январе Пантич был близок к переходу в тель-авивский Маккаби, но этот трансфер сорвался из-за конфликта из агентами игрока.

Также зимой на сербского защитника претендовали два клуба итальянской Серии А: Кротоне и СПАЛ.

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