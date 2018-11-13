ГПУ заподозрила клуб украинской Премьер-лиги в финансировании "титушек" во время Евромайдана

Экс-президент Десны мог финансировать титушек, которые стояли за убийством Юрия Вербицкого

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает, что бывшее руководство участника футбольной Премьер-лиги Десны финансировало "титушек" - людей для проведения силовых провокаций, пыток и убийств во время Революции Достоинства.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Печерский районный суд Киева дал разрешение следователям ГПУ на временный доступ к документам финансово-хозяйственной деятельности черниговского клуба.

В октябре 2017 года бывший президент Десны Алексей Чеботарев покинул свой пост. Сейчас он разыскивается Национальной полицией Украины - по данным следствия, вероятно, находится на территории РФ.

В июле Бориспольский районный суд Киевской области оставил под стражей Александра Волкова, обвиняемого в похищении и пытках майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

По данным прокуратуры, Александр Волков работал на бизнесмена Алексея Чеботарева, который, по данным следствия, был заказчиком услуг "титушок" во время Евромайдана. Именно в его офисе они получали оружие, а также во время его председательства проходили совещания о процессе похищения активистов, пытках, препятствование мирным собраниям.

По данным следствия, фигурант дела о преступлениях во время Революции Достоинства Юрий Крысин организовывал титушек 19-22 января 2014 года.За это он получил от заказчика Алексея Чеботарева около 200 тысяч долларов.