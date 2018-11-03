Гол Зозули помог его клубу победить в матче испанской Сегунды

Украинский нападающий Роман Зозуля забил гол матче испанской Сегунды, в котором его Альбасете обыграл Химнастик со счетом 2:0.

На 16-й минуте игры Зозуля стал соавтором забитого мяча, который был записан на автогол Рауля Альбентосы. Спустя пять минут украинец забил уже сам.

В итоге, Альбасете победил со счетом 2:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице Сегунды.

Зозулю заменили на 82-й минуте матча.

В текущем сезоне Зозуля провел за Альбасете 11 матчей в Сегунде, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В июле этого года украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с Альбасете после завершения предыдущего соглашения.

Ранее Зозуля заявил о том, что хочет остаться в Альбасете. Футболист признался, что он и его семья в восторге от одноименного города, где базируется его клуб, отметив дружелюбие местных людей и привязанность фанатов.

Позже Альбасете предложил форварду новый контракт. В январе сообщалось, что клуб отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за игрока. Однако осталось неизвестным, кто именно был готов заплатить эту сумму.

НВ