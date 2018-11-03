03 ноября 2018, суббота

Гол Зозули помог его клубу победить в матче испанской Сегунды

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Роман Зозуля помог Альбасете обыграть Химнастик
Фото: Albacete via Facebook

Роман Зозуля помог Альбасете обыграть Химнастик

Украинский нападающий Роман Зозуля забил гол матче испанской Сегунды, в котором его Альбасете обыграл Химнастик со счетом 2:0.

На 16-й минуте игры Зозуля стал соавтором забитого мяча, который был записан на автогол Рауля Альбентосы. Спустя пять минут украинец забил уже сам.

В итоге, Альбасете победил со счетом 2:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице Сегунды.

Зозулю заменили на 82-й минуте матча.

В текущем сезоне Зозуля провел за Альбасете 11 матчей в Сегунде, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В июле этого года украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с Альбасете после завершения предыдущего соглашения.

Ранее Зозуля заявил о том, что хочет остаться в Альбасете. Футболист признался, что он и его семья в восторге от одноименного города, где базируется его клуб, отметив дружелюбие местных людей и привязанность фанатов.

Позже Альбасете предложил форварду новый контракт. В январе сообщалось, что клуб отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за игрока. Однако осталось неизвестным, кто именно был готов заплатить эту сумму.

НВ

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове