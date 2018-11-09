Гол Роналду своей бывшей команде признали лучшим в туре Лиги чемпионов - видео

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол форварда Ювентуса Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед лучшим в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Криштиану Роналду отличился в воротах своей бывшей команды Манчестер Юнайтед на 65-й минуте. Португальский нападающий получил шикарный пас от Леонардо Бонуччи и в одно касание пробил в ближний угол. Этот гол стал для Роналду первым в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов.
Видео гола
Претендентами на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов также были Милан Павков (Црвена Звезда), Отавио (Порту) и Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).
Матч Ювентус - Манчестер Юнайтед завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.
Ранее УЕФА назвал гол полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
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