Гол Роналду своей бывшей команде признали лучшим в туре Лиги чемпионов - видео

На счету Роналду это единственный гол в этой Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол форварда Ювентуса Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед лучшим в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Криштиану Роналду отличился в воротах своей бывшей команды Манчестер Юнайтед на 65-й минуте. Португальский нападающий получил шикарный пас от Леонардо Бонуччи и в одно касание пробил в ближний угол. Этот гол стал для Роналду первым в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов.

Видео гола

Претендентами на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов также были Милан Павков (Црвена Звезда), Отавио (Порту) и Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Матч Ювентус - Манчестер Юнайтед завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

Ранее УЕФА назвал гол полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.